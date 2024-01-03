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Более 30 спасателей тушили пожар в центре Ростова

Более 30 спасателей тушили пожар в центре Ростова
В центре Ростова-на-Дону 3 января произошел пожар. Возгорание случилось на улице Обороны, 42 «А».

По предварительным данным, пламя вспыхнуло около 14:30. В небо поднялся столб дыма. Вскоре на место приехал 36 спасателей на 11 автоцистернах. К томом моменту стихия охватила порядка 30 квадратных метров. Примерно за полчаса специалистам удалось потушить пожар.

Как сообщили в ГУ МЧС, на территории домовладения загорелся мусор. В ЧП никто не пострадал.

Что стало причиной возгорания, пока не ясно. По одной из версий, отходы могли вспыхнуть из-за непотушенной сигареты.

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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