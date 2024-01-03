Более 30 спасателей тушили пожар в центре Ростова

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В центре Ростова-на-Дону 3 января произошел пожар. Возгорание случилось на улице Обороны, 42 «А».По предварительным данным, пламя вспыхнуло около 14:30. В небо поднялся столб дыма. Вскоре на место приехал 36 спасателей на 11 автоцистернах. К томом моменту стихия охватила порядка 30 квадратных метров. Примерно за полчаса специалистам удалось потушить пожар.Как сообщили в ГУ МЧС, на территории домовладения загорелся мусор. В ЧП никто не пострадал.Что стало причиной возгорания, пока не ясно. По одной из версий, отходы могли вспыхнуть из-за непотушенной сигареты.