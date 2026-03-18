Ирина Безрукова поделилась с подписчиками архивными фото из своей молодости

Ирина Безрукова поделилась с подписчиками архивными фотографиями из своей молодости. Известная уроженка Ростова-на-Дону сопроводила эти редкие снимки философскими размышлениями.В своём посте Ирина задумалась, какой совет она дала бы себе в 30-летнем возрасте, имея за плечами богатый жизненный опыт."Наверное, я бы сказала себе: в самые трудные моменты помни, что всё проходит. Не стоит зацикливаться на боли. Всё, что происходит в жизни, имеет свой смысл. Каждый опыт даётся нам, чтобы стать сильнее, мудрее, научиться прощать, отпускать и принимать."Актриса театра и кино также порекомендовала бы себе быть добрее к людям, не ожесточаться ни при каких обстоятельствах и быстрее расставаться с теми, кто причинил боль.В комментариях под фотографиями подписчики отметили, что за последние три десятилетия Ирина почти не изменилась. Она по-прежнему выглядит молодо и притягательно, что позволяет ей казаться моложе своих лет. Напоминаем, что в апреле актрисе исполнится 61 год.