В Ростове сотрудники ДПС устроили погоню за водителем «Акцента»

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В Ростове правоохранители устроили погоню за водителем легковушки. Инцидент случился в ночь на 18 декабря на Западном.Мужчина на автомобиле «Хендай Акцент» ехал по улице Текучева. Сотрудники ДПС потребовали остановиться, но водитель решил скрыться. Он ударил по газам и направился в сторону Левенцовки. Патрульные бросились в погоню. Вскоре подоспело подкрепление — еще три служебных авто.Задержать 37-летнего нарушителя удалось на пересечении улицы Малиновского и проспекта Стачки. Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в отношении водителя составили три административных протокола — за невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования и требования об остановке транспорта, а также за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.Санкциями этих статей мужчине грозит лишение водительских прав и штраф — до 35 тысяч рублей.