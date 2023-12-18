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В Ростове сотрудники ДПС устроили погоню за водителем «Акцента»

В Ростове сотрудники ДПС устроили погоню за водителем «Акцента»
В Ростове правоохранители устроили погоню за водителем легковушки. Инцидент случился в ночь на 18 декабря на Западном.

Мужчина на автомобиле «Хендай Акцент» ехал по улице Текучева. Сотрудники ДПС потребовали остановиться, но водитель решил скрыться. Он ударил по газам и направился в сторону Левенцовки. Патрульные бросились в погоню. Вскоре подоспело подкрепление — еще три служебных авто.

Задержать 37-летнего нарушителя удалось на пересечении улицы Малиновского и проспекта Стачки. Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в отношении водителя составили три административных протокола — за невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования и требования об остановке транспорта, а также за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Санкциями этих статей мужчине грозит лишение водительских прав и штраф — до 35 тысяч рублей.
Фото: соцсети.
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