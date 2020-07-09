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В Ростове шквалистый ветер повалил 20 деревьев

В Ростове шквалистый ветер повалил 20 деревьев
Большое количество веток и деревьев рухнуло в Ростове-на-Дону из-за сильного ливня. Об этом сообщили в городском Управлении по делам ГО и ЧС.

Так, вечером 13 июля шквалистый ветер вместе с молнией и грозой пронесся по улицам донской столицы. За недолгое время шторм снес 20 деревьев, из которых только шесть рухнули в Октябрьском районе. Похожие происшествия случились в Первомайском, Кировском и Ворошиловском районах — там в результате непогоды зафиксировано три инцидента с падением стволов и веток.

Кроме того, по одному дереву упало в Советском, Железнодорожном и Ленинском районах. Еще два треснувших растения создали неудобства для жителей Пролетарского района.

В управлении добавили, что последствия будут устранены до конца дня силами коммунальных служб районных администраций Ростова-на-Дону.

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