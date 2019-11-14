Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове шквалистый ветер повалил 17 деревьев и веток

В Ростове шквалистый ветер повалил 17 деревьев и веток
Ураганный ветер повалил почти два десятка аварийных деревьев и веток в Ростове. Инциденты из-за стихии произошли 15 ноября, сообщает управление по делам ГО и ЧС.

Больше всех досталось Октябрьскому району Ростова-на-Дону. Там ветром снесло шесть деревьев. Убирать последствия урагана пришлось спасателям. С остальными случаями справились городские коммунальные службы.

Стихия не первый день создает неудобства ростовчанам. Пару дней назад в Ростове поваленные ветром деревья раздавили пять автомобилей и оборвали линию электропередачи. К счастью, никто не пострадал.



Напомним , выходные в донской столице также будут ветреными и прохладными. Порывы ветра усилятся до 6-8 метров в секунду. Столбики термометров в субботу, 16 ноября, опустятся до +4 градусов, а в воскресенье поднимутся до +10 градусов.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.