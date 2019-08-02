В Ростове шквалистый ветер повалил порядка 26 деревьев



Из-за налетевшего ветра в Ростове оказались повалены почти три десятка деревьев. Все происшествия случились 4 августа.



По сообщению управления ГО и ЧС, спасатели делали 26 выездов, чтобы убрать упавшие деревья. Инциденты произошли на десятках улиц Ростова: семь – в Железнодорожном районе, три – в Ворошиловском, три – в Октябрьском, одно – в Кировском, семь – в Пролетарском, три – в Советском, два – в Ленинском и одно – в Первомайском.



Упавшие стволы порвали провода, повалили столбы, повредили машины, и один даже разрушил дом.

