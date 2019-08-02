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В Ростове шквалистый ветер повалил порядка 26 деревьев

В Ростове шквалистый ветер повалил порядка 26 деревьев
Из-за налетевшего ветра в Ростове оказались повалены почти три десятка деревьев. Все происшествия случились 4 августа.

По сообщению управления ГО и ЧС, спасатели делали 26 выездов, чтобы убрать упавшие деревья. Инциденты произошли на десятках улиц Ростова: семь – в Железнодорожном районе, три – в Ворошиловском, три – в Октябрьском, одно – в Кировском, семь – в Пролетарском, три – в Советском, два – в Ленинском и одно – в Первомайском.

Упавшие стволы порвали провода, повалили столбы, повредили машины, и один даже разрушил дом.

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