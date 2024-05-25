В Ростове самосвал сбил 12-летнего мальчика на самокате
В Ростове самосвал сбил 12-летнего мальчика на самокате. Авария случилась днем 25 мая на улице Богданова, сообщает УГИБДД по Ростовской области.
Согласно предварительной информации, юный водитель электросамоката двигался в направлении улицы Богданова. На неосвещенном перекрестке он столкнулся с самосвалом марки SHACMAN SX33186V366.
- Пострадавший ребенок был доставлен в больницу, - отметили в отделении ГИБДД Ростовской области.
Памятка для водителей электросамокатов:
- Всегда надевайте защитные шлем и оборудование.
- Соблюдайте правила дорожного движения и всегда уступайте дорогу автомобилям.
- Не ездите на электросамокате при неблагоприятных погодных условиях.
- Используйте светоотражающую одежду или аксессуары для лучшей видимости.
- Всегда оставайтесь внимательными и избегайте дистракций.