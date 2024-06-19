В Ростове с 26 июня перекроют движение транспорта на улице Вяземцева

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В Ростове-на-Дону на два месяца перекроют движение транспорта на улице Вяземцева. Информация об этом размещена на сайте администрации города.С 26 июня ограничения начнут действовать на участке от переулка Бакинского до переулка Бесланского. Помимо этого, трудности с проездом возникнут на перекрестке Вяземцева и Бакинского. Причиной закрытия дороги станет прокладка газопровода. Снять ограничения планируют после 25 августа.Водителей просят заранее продумать пути объезда. Иначе в дороге можно будет потерять много времени.