В Ростове с 26 июня перекроют движение транспорта на улице Вяземцева
В Ростове-на-Дону на два месяца перекроют движение транспорта на улице Вяземцева. Информация об этом размещена на сайте администрации города.
С 26 июня ограничения начнут действовать на участке от переулка Бакинского до переулка Бесланского. Помимо этого, трудности с проездом возникнут на перекрестке Вяземцева и Бакинского. Причиной закрытия дороги станет прокладка газопровода. Снять ограничения планируют после 25 августа.
Водителей просят заранее продумать пути объезда. Иначе в дороге можно будет потерять много времени.