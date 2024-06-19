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В Ростове с 26 июня перекроют движение транспорта на улице Вяземцева

В Ростове с 26 июня перекроют движение транспорта на улице Вяземцева
В Ростове-на-Дону на два месяца перекроют движение транспорта на улице Вяземцева. Информация об этом размещена на сайте администрации города.

С 26 июня ограничения начнут действовать на участке от переулка Бакинского до переулка Бесланского. Помимо этого, трудности с проездом возникнут на перекрестке Вяземцева и Бакинского. Причиной закрытия дороги станет прокладка газопровода. Снять ограничения планируют после 25 августа.

Водителей просят заранее продумать пути объезда. Иначе в дороге можно будет потерять много времени.
Фото: Ростов.Ру
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