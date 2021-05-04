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В Ростове рядом с ТЦ «Рио» произошел крупный пожар

В Ростове рядом с ТЦ «Рио» произошел крупный пожар
В Ростове-на-Дону произошел крупный пожар. ЧП случилось в районе улицы Ленина днем 7 мая.

Люди, проезжавшие мимо ТЦ «Рио», поделились кадрами, на которых видны клубы черного дыма. Ветер разносит его на десятки километров. Автомобилистам приходится ехать с закрытыми окнами.

Прохожим и вовсе некуда деться от едкого дыма. По словам очевидцев, в районе ТЦ разносится запах горящей резины и пластика. Где-то вдалеке слышны сирены пожарных машин.

- В районе ТЦ горит мусор на площади 20 квадратных метров, - прокомментировали в ГУ МЧС по Ростовской области. - Информации о пострадавших нет.

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