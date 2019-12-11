В Ростове произошёл крупный пожар на Театральном спуске



Очередной дом сгорел на Театральном спуске в Ростове-на-Дону. Происшествие случилось поздно вечером 12 декабря. Сообщение о ЧП в доме № 94 по улице Нижегородской поступило примерно в 22 часа.



По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, горел частный дом на площади 30 квадратных метров. К тушению привлекались 18 пожарных и пять единиц техники. Чтобы справиться с огнём, у спасателей ушло порядка получаса. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Причину пожара устанавливают. По словам очевидцев, возгорание случилось из-за неправильной эксплуатации печи.



Напомним, в этом районе 21 августа 2017 года произошёл масштабный пожар, уничтоживший 125 домов. Тогда погиб один мужчина. Пострадавшими были признаны 600 человек.