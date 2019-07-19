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В Ростове пропал 76-летний мужчина

В Ростове пропал 76-летний мужчина
В Ростове-на-Дону пропал 76-летний мужчина. Сергей Тарлокьян покинул дом на улице 15-я Линия 20 июля около 16 часов и так и не вернулся.

По словам близких пропавшего, он не ориентируется в городе. Обеспокоенные близкие обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Однако пока поиски не принесли результата. С вечера субботы о местонахождении Сергея Тарлокьяна ничего не известно.

Рост пропавшего составляет около 165-170 сантиметров. Мужчина имеет полное телосложение. У него седые волосы и карие глаза. В день исчезновения на нем были светлая рубашка, черные джинсы, коричневые туфли.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Сергея Тарлокьяна, просьба обращаться по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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