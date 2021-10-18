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В Ростове прокуратура начала проверку по факту ДТП с пострадавшим врачом скорой помощи

В Ростове прокуратура начала проверку по факту ДТП с пострадавшим врачом скорой помощи
Прокуратура Ростовской области проводит проверку в связи с аварией, в которой пострадал медик. ДТП произошло в Советском районе Ростова 20 октября.

Женщина-водитель автомобиля «Ленд Крузер» ехала по улице Малиновского. Она нарушила ПДД и на скорости столкнулась с автомобилем скорой медицинской помощи. При этом реанимобиль ехал с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами. В результате происшествия пострадал медицинский работник. Врач получил открытый перелом ноги.

Прокуратура организовала проверку по факту несоблюдения требований безопасности дорожного движения. Кроме того, ведомство следит за ходом проверки обстоятельств аварии правоохранительным органом.
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