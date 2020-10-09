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Прокуратура начала проверку по факту пожара на рынке в Шахтах

Прокуратура начала проверку по факту пожара на рынке в Шахтах
Прокуратура начала проверку по факту пожара на рынке «Изумруд» в Шахтах. Пожар произошел 12 октября примерно в 11:00 на улице Индустриальной, 7д.

Пожар на рынке «Изумруд» изначально охватил 500 квадратных метров. Его удалось локализовать и ликвидировать на площади 900 метров. Обошлось без пострадавших. Сумма убытков может превышать миллион рублей.

После ЧП прокуратура организовала проверку соблюдения руководством рынка требований пожарной безопасности.

- Организована проверка исполнения органами местного самоуправления требований противопожарной безопасности. В ходе нее будет дана оценка действиям уполномоченных органов, - заявили в прокуратуре Ростовской области.

Напомним, что в 2015 году на рынке поселка ХБК сожгли три павильона, принадлежавшие родственникам бывшего мэра Шахт Сергея Пономаренко. Он был убит в Москве в 2012 году.

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