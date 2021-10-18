Врач скорой помощи получила открытый перелом ноги в ДТП с «Ленд Крузером» в Ростове

В Ростове произошла авария с участием «неотложки». Происшествие случилось около полудня 20 октября в районе пересечения улицы Малиновского с проспектом Коммунистическим.По предварительным данным, 40-летний мужчина за рулем внедорожника «Ленд Крузер» ехал по улице Нонадзе. Поворачивая на Малиновского, шофер не уступил дорогу реанимобилю, который ехал с включенными спецсигналами. От силы удара машина медиков перевернулась.- В результате аварии медработник получил травму в виде открытого перелома ноги, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - По факту ЧП проводится проверка.Пострадавшего медика доставили в больницу.