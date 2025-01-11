В Ростове присяжные решат судьбу подозреваемого в убийстве 20-летнего парня

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В Ростове присяжные будут решать судьбу подозреваемого в убийстве 20-летнего Александра Коваленко. Парень погиб в мае 2023 года при попытке защитить девушку. Молодой человек был спасателем МЧС.Трагедия произошла в районе гимназии № 52 на улице Мечникова, где Александр вместе с друзьями гулял в тот день. Он заметил, что незнакомый мужчина пристает к девушке, и решил вмешаться. Молодой человек попросил мужчину уйти, но тот воспринял это как оскорбление и достал нож.В результате Александр получил несколько ножевых ранений и скончался на месте. Преступник был задержан в Республике Ингушетия и отправлен в СИЗО.Теперь судьба обвиняемого в убийстве Александра Коваленко будет решаться присяжными.