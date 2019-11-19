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В Ростове при пожаре в квартире погибли две женщины

В Ростове при пожаре в квартире погибли две женщины
В Ростове во время пожара погибли две женщины. Возгорание произошло в Советском районе города на проспекте Коммунистическом.

Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы около 13 часов 21 ноября. Очаг возгорания находился в одной из квартир пятиэтажного дома № 20. В помещении находились 59-летняя и 83-летняя женщины. Пенсионерки не успели покинуть квартиру. Обе отравились продуктами горения.
- К тушению пожара привлекались 17 спасателей и пять единиц техники, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области.

Причину возгорания в настоящее время устанавливают специалисты.

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