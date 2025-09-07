Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области полиция ищет 27-летнего подозреваемого в похищении человека

В Ростовской области полиция ищет 27-летнего подозреваемого в похищении человека
В Ростовской области разыскивают подозреваемого Виктора Кртяна в похищении человека. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Также он подозревается по статьям: «Мошенничество», «Хулиганство», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Об обстоятельствах преступлений не говорится. Всех, кто знает о местонахождении парня, просят сообщать по телефонам: 8 (863) 249-12-89 или 102.
Фото: ГУ МВД по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.