В Ростовской области полиция ищет 27-летнего подозреваемого в похищении человека

Фото: ГУ МВД по Ростовской области.

В Ростовской области разыскивают подозреваемого Виктора Кртяна в похищении человека. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.Также он подозревается по статьям: «Мошенничество», «Хулиганство», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».Об обстоятельствах преступлений не говорится. Всех, кто знает о местонахождении парня, просят сообщать по телефонам: 8 (863) 249-12-89 или 102.