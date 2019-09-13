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Мужчина получил ожоги в результате пожара в частном доме в Ростовской области

Мужчина получил ожоги в результате пожара в частном доме в Ростовской области
В результате крупного пожара в частном доме в Ростовской области пострадал мужчина. Происшествие случилось 16 сентября около 7:30 в Советском районе донского региона. Постройка загорелась на улице Центральной слободы Петрово.

Площадь пожара составила 56 квадратных метров. В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что к ликвидации огня привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники. На тушение, согласно информации ведомства, ушло порядка 20 минут.

В результате происшествия пострадал 42-летний мужчина. Он получил ожоги и был доставлен в больницу. Причину пожара устанавливают специалисты.

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