В Ростове при падении лифта в многоэтажке пострадал 25-летний парень



В Ростове-на-Дону при падении лифта в многоэтажке пострадал 25-летний парень. Инцидент произошел 26 ноября в здании компании «ВолгоРост» на улице Туполева. О происшествии 26 ноября рассказали в Управлении по делам ГО и ЧС.



По данным управлении, лифт упал со второго этажа на цокольный. В кабине в этот момент был 25-летниий парень. Сотрудники поисково-спасательной группы достали его из лифта и передали медикам.



– Врачи диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму и травму колена, – рассказали в ведомстве.