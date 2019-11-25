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В Ростове при падении лифта в многоэтажке пострадал 25-летний парень

В Ростове при падении лифта в многоэтажке пострадал 25-летний парень
В Ростове-на-Дону при падении лифта в многоэтажке пострадал 25-летний парень. Инцидент произошел 26 ноября в здании компании «ВолгоРост» на улице Туполева. О происшествии 26 ноября рассказали в Управлении по делам ГО и ЧС.

По данным управлении, лифт упал со второго этажа на цокольный. В кабине в этот момент был 25-летниий парень. Сотрудники поисково-спасательной группы достали его из лифта и передали медикам.

– Врачи диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму и травму колена, – рассказали в ведомстве.

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