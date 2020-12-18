В Ростове пожилая женщина умерла на глазах у прохожих

В Ростове-на-Дону пенсионерка умерла на глазах у прохожих. Несчастный случай произошел днем 21 декабря на Днепровском.По предварительным данным, 61-летней ростовчанке стало плохо на улице. В районе дома № 131 она упала на землю и не смогла подняться. Сотрудник школы, около которой женщина упала в обморок, вызвал «скорую» и вынес горожанке стул.Помощи врачей женщина так и не дождалась. Прибывшим медикам оставалось констатировать ее смерть. В обстоятельствах ЧП разбираются соответствующие органы.- Прокуратура держит на контроле проведение процессуальной проверки, организованной следственным органом в связи со смертью женщины, - добавили в прокуратуре Ростовской области.