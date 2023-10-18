На левом берегу в Ростове горят склады

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В Ростове загорелись склады на левом берегу Дона. Происшествие случилось 18 октября около 11:30.Горожане увидели черные клубы дыма со стороны проспекта Стачки, недалеко от Главного ж/д вокзал. Как выяснилось, пожар произошел дальше - на противоположной стороне реки, где левый берег. На место направили подразделения спасателей. Адрес ЧП - улица 1-я Луговая, 24.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что горят складские помещения. Информация о площади, причине возгорания и пострадавших, появится позже.