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В Ростове повешенной нашли 15-летнюю школьницу

В Ростове повешенной нашли 15-летнюю школьницу
В Октябрьском районе Ростова-на-Дону нашли повешенной 15-летнюю девочку-подростка. Трагедия случилась 9 апреля в одном из домов на улице Рахманинова.

Школьница жила вместе с мамой в частном секторе. В тот день тело девочки-подростка обнаружили в коридоре квартиры.

– По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Проводится проверка, – прокомментировал прокурор Октябрьского района Ростова-на-Дону Роман Агапов. - По ее результатам будут установлены все обстоятельства случившегося.

Причина трагедии пока не известна. По одной из версий, девочка переживала из-за неразделенной любви.

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