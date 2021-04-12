В Ростове повешенной нашли 15-летнюю школьницу

В Октябрьском районе Ростова-на-Дону нашли повешенной 15-летнюю девочку-подростка. Трагедия случилась 9 апреля в одном из домов на улице Рахманинова.Школьница жила вместе с мамой в частном секторе. В тот день тело девочки-подростка обнаружили в коридоре квартиры.– По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Проводится проверка, – прокомментировал прокурор Октябрьского района Ростова-на-Дону Роман Агапов. - По ее результатам будут установлены все обстоятельства случившегося.Причина трагедии пока не известна. По одной из версий, девочка переживала из-за неразделенной любви.