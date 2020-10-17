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В Ростове по факту смерти подростка завели уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства»

В Ростове по факту смерти подростка завели уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства»
По факту смерти подростка в Ростове завели уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Тело школьника нашли у дома на улице Извилистой вечером 16 октября.

Как сообщает DonDay.ru, изначально погибший жил с отчимом и матерью под Ростовом, а недавно переехал в донскую столицу. Юноша занимался в спортзале и ни с кем из сверстников в конфликты не вступал.

В рамках уголовного дела правоохранители устанавливают все обстоятельства ЧП.

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