В Ростове по факту смерти подростка завели уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства»

По факту смерти подростка в Ростове завели уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Тело школьника нашли у дома на улице Извилистой вечером 16 октября.Как сообщает DonDay.ru, изначально погибший жил с отчимом и матерью под Ростовом, а недавно переехал в донскую столицу. Юноша занимался в спортзале и ни с кем из сверстников в конфликты не вступал.В рамках уголовного дела правоохранители устанавливают все обстоятельства ЧП.