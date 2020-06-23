На Дону нашли повешенной 27-летнюю девушку
В Ростовской области нашли повешенной 27-летнюю девушку. Трагический случай произошёл 20 июня в посёлке Зимовники.
Мёртвую местную жительницу обнаружили в сарае на улице Макарчука, сообщает DonDay.ru. Прибывшие на место медики констатировали смерть девушки в результате механической асфиксии.
По словам знакомых девушки, накануне она поругалась со своим молодым человеком. Якобы она подозревала его в измене.
В настоящее время все обстоятельства смерти молодой жительницы Зимовников устанавливают правоохранители.