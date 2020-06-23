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На Дону нашли повешенной 27-летнюю девушку

На Дону нашли повешенной 27-летнюю девушку
В Ростовской области нашли повешенной 27-летнюю девушку. Трагический случай произошёл 20 июня в посёлке Зимовники.

Мёртвую местную жительницу обнаружили в сарае на улице Макарчука, сообщает DonDay.ru. Прибывшие на место медики констатировали смерть девушки в результате механической асфиксии.

По словам знакомых девушки, накануне она поругалась со своим молодым человеком. Якобы она подозревала его в измене.

В настоящее время все обстоятельства смерти молодой жительницы Зимовников устанавливают правоохранители.

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