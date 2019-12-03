В Ростове после столкновения с иномаркой перевернулась «Нива»





В Ростове на пересечении проспекта Будённовского и улицы Нансена произошло ДТП с участием отечественного внедорожника и иномарки. Авария случилась вечером 4 декабря.



По предварительным данным, на нерегулируемом перекрестке столкнулись «Хендай Акцент» и «Нива». Удар был такой силы, что отечественный автомобиль перевернулся на бок.

– В результате ДТП никто не пострадал, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



На место происшествия выезжали сотрудники ДПС, спасатели и медики. Оба автомобиля получили механические повреждения. В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливают.



