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В Ростове «Хендай» перевернулся на крышу после столкновения с иномаркой

В Ростове «Хендай» перевернулся на крышу после столкновения с иномаркой
В Ростове-на-Дону произошла авария с участием двух легковушек. Дорожно-транспортное происшествие случилось на Восточном шоссе 5 мая.

По предварительной информации, в районе Соленого озера «Хендай Акцент» столкнулся с другой иномаркой. От удара «Хендай» отбросило на несколько метров к отбойнику. При этом автомобиль перевернулся на крышу.

По словам очевидцев, автомобили получили серьезные механические повреждения. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

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