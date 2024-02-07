В Ростове поезд сбил насмерть 43-летнего мужчину

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В Ростове-на-Дону пассажирский поезд маршрутом Нальчик – Москва насмерть сбил мужчину. Жуткая трагедия случилась утром 6 декабря на перегоне Зоосад – Сельмаш.Местный житель шел по улице Нансена около 07:30. В районе ж/д станции Ростов-Товарный он перешел через пути в неположенном месте. Именно в этот момент ему навстречу с большой скоростью двигался состав. Несмотря на предупредительные сигналы машиниста, горожанин никак не реагировал. Тогда специалист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Пешеход скончался на месте происшествия.- По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, - прокомментировали в УТ МВД по СКФО.