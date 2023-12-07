В Ростовской области поезд насмерть сбил 46-летнюю женщину

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В Каменске-Шахтинском Ростовской области поезд Кисловодск – Москва насмерть сбил женщину. Трагедия случилась 7 декабря на улице Героев Пионеров.Женщина решила перейти через ж/д пути около 07:00 в районе дома № 26. В этот момент ей навстречу двигался поезд. Машинист сигналил женщине, однако она ничего не услышала из-за музыки в наушниках, тогда он решил экстренно затормозить, однако это не помогло избежать столкновения. Местная жительница погибла на месте от полученных травм.- Причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Погибшей было 46 лет, - сообщили в управлении на транспорте МВД по СКФО.