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В Ростовской области поезд насмерть сбил 72-летнюю женщину

В Ростовской области поезд насмерть сбил 72-летнюю женщину
В Ростовской области поезд насмерть сбил пенсионерку. Происшествие случилось на стации Хотунок 14 февраля.

По предварительным данным, 72-летняя жительница Новочеркасска пыталась перейти железнодорожные пути. В этот момент ей навстречу ехал состав. Пожилая женщина не успела отбежать в сторону и оказалась под поездом.

- Причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, - заявили в УТ МВД России по СКФО.

Напомним, 6 февраля поезд сбил 43-летнего мужчину в Ростове. Он также решил перейти ж/д пути в неположенном месте.
Фото: Ростов ру
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