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В Ростове под суд пойдет парень, подсадивший девочку-подростка на наркотики

В Ростове под суд пойдет парень, подсадивший девочку-подростка на наркотики
В Ростове перед судом предстанет парень, который подсадил 15-летнюю девочку на наркотики. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.

По версии следствия, в марте 2023 года 22-летний парень познакомился в соцсетях с 15-летней девочкой. Он вошел в доверие к несовершеннолетней и уговорил принять наркотики. Вскоре местного жителя задержали правоохранители. Молодого человека обвиняют по статье «Склонение к потреблению наркотических средств».

Позже выяснилось, что ранее парень уже был судим за незаконный оборот наркотических средств. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

- Следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавили в СУ СК по Ростовской области.
Фото: Rostov.ru
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