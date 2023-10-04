В Ростове под суд пойдет парень, подсадивший девочку-подростка на наркотики

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В Ростове перед судом предстанет парень, который подсадил 15-летнюю девочку на наркотики. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.По версии следствия, в марте 2023 года 22-летний парень познакомился в соцсетях с 15-летней девочкой. Он вошел в доверие к несовершеннолетней и уговорил принять наркотики. Вскоре местного жителя задержали правоохранители. Молодого человека обвиняют по статье «Склонение к потреблению наркотических средств».Позже выяснилось, что ранее парень уже был судим за незаконный оборот наркотических средств. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.- Следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавили в СУ СК по Ростовской области.