В Ростове пенсионер на иномарке перепутал педали и врезался в здание СИЗО
В Ростове 77-летний мужчина врезался в стену здания следственного изолятора. ДТП произошло на пересечении проспекта Кировского и улицы Максима Горького.
По предварительным данным, пенсионер за рулём «Шевроле Круз» двигался по проспекту Кировскому в направлении улицы Максима Горького со стороны Пушкинской.
- При повороте на Горького, предварительно, водитель перепутал педали и допустил наезд на здание СИЗО, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.
В результате аварии никто не пострадал.