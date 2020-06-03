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В Ростове пенсионер на иномарке перепутал педали и врезался в здание СИЗО

В Ростове пенсионер на иномарке перепутал педали и врезался в здание СИЗО
В Ростове 77-летний мужчина врезался в стену здания следственного изолятора. ДТП произошло на пересечении проспекта Кировского и улицы Максима Горького.

По предварительным данным, пенсионер за рулём «Шевроле Круз» двигался по проспекту Кировскому в направлении улицы Максима Горького со стороны Пушкинской.
- При повороте на Горького, предварительно, водитель перепутал педали и допустил наезд на здание СИЗО, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

В результате аварии никто не пострадал.

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