В Ростове водитель «Тойоты» врезался в здание СИЗО и сбежал с места ДТП





В центре Ростова иномарка врезалась в стену здания. ДТП произошло глубокой ночью 17 августа.



По предварительным данным, около 2:25 водитель «Тойоты Камри» не справился с управлением на пересечении улицы Максима Горького и проспекта Кировского. Иномарка влетела в стену расположенного на углу здания следственного изолятора.

- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – Водитель с места аварии скрылся.



В полиции добавили, что по факту происшествия начата проверка, устанавливают все обстоятельства случившегося, а также личность владельца автомобиля.

