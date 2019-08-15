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В Ростове водитель «Тойоты» врезался в здание СИЗО и сбежал с места ДТП

В Ростове водитель «Тойоты» врезался в здание СИЗО и сбежал с места ДТП

В центре Ростова иномарка врезалась в стену здания. ДТП произошло глубокой ночью 17 августа.

По предварительным данным, около 2:25 водитель «Тойоты Камри» не справился с управлением на пересечении улицы Максима Горького и проспекта Кировского. Иномарка влетела в стену расположенного на углу здания следственного изолятора.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – Водитель с места аварии скрылся.

В полиции добавили, что по факту происшествия начата проверка, устанавливают все обстоятельства случившегося, а также личность владельца автомобиля.

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