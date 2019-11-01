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В Ростове парень избил и похитил девушку на глазах у прохожих

В Ростове парень избил и похитил девушку на глазах у прохожих
Фото: img.day.az
Молодой человек на глазах у прохожих избил и похитил девушку. Случай произошёл в Октябрьском районе города ночью 5 ноября.

Как рассказали очевидцы, около трёх часов они услышали крики. На улице Подтелкова парень избивал девушку. Затем он затолкал её в машину и уехал в направлении улицы Нансена. Свидетели смогли запомнить номер автомобиля. Ростовчане сообщили информацию прибывшим на место происшествия полицейским.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области факт случившего подтвердили.
- Сообщение о происшествии поступило в полицию, - добавили в донском главке. - В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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