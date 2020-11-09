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В Ростове осужденная женщина скончалась в больнице ФСИН

В Ростове осужденная женщина скончалась в больнице ФСИН
В медико-санитарной части № 61 Федеральной службы исполнения наказаний умерла 40-летняя женщина. Юлия О. скончалась в женском туберкулезном отделении 8 ноября.

Как сообщает DonDay.ru, в 2014 году женщину приговорили к 10 годам лишения свободы. ВИЧ-инфекция, которой страдала осужденная, усугубила состояние здоровья. Причиной смерти, по предварительным данным, стала легочно-сердечная недостаточность.

Напомним, за сутки до этого, 7 ноября, из-за коронавируса скончался заключенный исправительной колонии в Батайске.

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