В Ростове неизвестный выстрелил кошке в глаз

На Дону домашней кошке выстрелили в глаз. Очередной вопиющий случай человеческой жестокости случился в конце мая.В клинику «Доктор Айболит» принесли домашнюю кошечку Лапулю. Хозяева рассказали, что отпустили питомца погулять в пределах двора частного дома. Спустя какое-то время кошка вернулась с травмой в глазу — из него текла кровь, а животное жалобно мяукало. Владельцы хотели осмотреть Лапулю, но она испугалась и убежала. Попасть на прием удалось только спустя несколько дней.В процессе осмотра стало очевидно, что все структуры глазного яблока повреждены и инфицированы, изменения необратимы. Я всегда стараюсь спасти глаз пациенту, даже если шансы ничтожно малы. Однако в данной конкретной ситуации, поврежденный глаз может угрожать не только здоровью, но и жизни кошки. Именно поэтому было принято решение удалить животному глаз, - рассказал врач-офтальмолог клиники Марианна Рюмина.После операции кошке сделали рентген. Оказалось, что кошка не сама травмировала глаз — ее подстрелили из пневматического оружия. Пуля прошла глубоко и остановилась возле внутреннего уха. По словам ветеринара, кошке крупно повезло. Если бы пуля задела жизненно важные органы, Лапуля могла умереть.Врачи решили пока не доставать инородный предмет из тела кошки. Зачастую бывает, что внутри организма он обрастает так называемой «капсулой» и не доставляет неудобств. Сейчас Лапуля уже дома, чувствует себя хорошо. Ей назначили курс антибиотиков, которые она с мужеством принимает ежедневно.Случаи стрельбы по безобидным животным встречаются в практике ветеринаров довольно часто. Однако зачастую живодеры остаются безнаказанными, а животные потом долго мучаются от болей и травм.