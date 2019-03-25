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Школьнику в Ростовской области выстрелили в глаз из «воздушки»

Школьнику в Ростовской области выстрелили в глаз из «воздушки»
В Волгодонске Ростовской области подростку выстрелили в глаз из пневматического пистолета. Инцидент случился 26 марта на улице Гагарина.

По предварительным данным, инцидент является несчастным случаем. Двое школьников баловались с оружием, вследствие чего один из них нечаянно выстрелил в другого. Как это зачастую бывает, случайный выстрел оказался очень точным. Мальчик попал своему 13-летнему приятелю прямо в глаз. Подросток получил тяжёлую травму и был госпитализирован.

- По факту происшествия проводится проверка, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

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