Школьнику в Ростовской области выстрелили в глаз из «воздушки»



В Волгодонске Ростовской области подростку выстрелили в глаз из пневматического пистолета. Инцидент случился 26 марта на улице Гагарина.



По предварительным данным, инцидент является несчастным случаем. Двое школьников баловались с оружием, вследствие чего один из них нечаянно выстрелил в другого. Как это зачастую бывает, случайный выстрел оказался очень точным. Мальчик попал своему 13-летнему приятелю прямо в глаз. Подросток получил тяжёлую травму и был госпитализирован.



- По факту происшествия проводится проверка, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.