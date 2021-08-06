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В Ростове неизвестный на ВАЗе врезался в столб

В Ростове неизвестный на ВАЗе врезался в столб
В Ростове на левом берегу Дона неизвестный водитель ВАЗ-2109 врезался в столб. ДТП случилось в районе стадиона Ростов Арена и Гребного канала.

Очевидцы поделились фотографиями аварии в социальных сетях 7 августа. На снимках видно, что столб практически протаранил автомобиль. От удара капот легковушки превратился в груду металлолома. Не исключено, что поврежден и двигатель. Владельцу автомобиля придется потратить немало денег, чтобы отремонтировать его.

Вероятно, автомобилист попал в аварию во время дрифта. Именно этим ростовчанам известна площадка у гребного канала.

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