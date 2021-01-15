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В Ростовской области водитель легковушки врезался в столб

В Ростовской области водитель легковушки врезался в столб
На заснеженной автодороге в Ростовской области водитель легковушки влетел в столб. ДТП случилось вечером 17 января на проспекте Карла Маркса, 63, у здания районного Каменского суда.

Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео с места аварии. Судя по кадрам, в опору ЛЭП въехал «ВАЗ-2107». От сильного удара капот автомобиля сильно смялся. Скорее всего, водитель не справился с управлением на заснеженной дороге.

Информация о пострадавших, как и обстоятельства аварии, станут известны позже.

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