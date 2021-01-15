В Ростовской области водитель легковушки врезался в столб

На заснеженной автодороге в Ростовской области водитель легковушки влетел в столб. ДТП случилось вечером 17 января на проспекте Карла Маркса, 63, у здания районного Каменского суда.Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео с места аварии. Судя по кадрам, в опору ЛЭП въехал «ВАЗ-2107». От сильного удара капот автомобиля сильно смялся. Скорее всего, водитель не справился с управлением на заснеженной дороге.Информация о пострадавших, как и обстоятельства аварии, станут известны позже.