В Таганроге ВАЗ врезался в столб после аварии

В Таганроге отечественный автомобиль врезался в столб после ДТП с иномаркой. Происшествие случилось 20 мая около 18:30.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, автомобилист за рулем «ВАЗ-2112» ехал по улице Лизы Чайкиной. В районе дома № 256 (на пересечении с 12-м переулком) он попал в аварию с машиной «Ниссан Тиида». От столкновения отечественную легковушку отбросило прямо в столб.К счастью, авария обошлась без пострадавших. Однако владельцам автомобилей придется потратить на ремонт немаленькую сумму.