Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Таганроге ВАЗ врезался в столб после аварии

В Таганроге ВАЗ врезался в столб после аварии
В Таганроге отечественный автомобиль врезался в столб после ДТП с иномаркой. Происшествие случилось 20 мая около 18:30.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, автомобилист за рулем «ВАЗ-2112» ехал по улице Лизы Чайкиной. В районе дома № 256 (на пересечении с 12-м переулком) он попал в аварию с машиной «Ниссан Тиида». От столкновения отечественную легковушку отбросило прямо в столб.

К счастью, авария обошлась без пострадавших. Однако владельцам автомобилей придется потратить на ремонт немаленькую сумму.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.