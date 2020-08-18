В Ростове вандалы разбили остановку на Центральном рынке

Неизвестные разбили остановочный пункт в Ростове-на-Дону. Инцидент произошел ночью 20 августа на Центральном рынке.Одна половина павильона, расположенного на улице Московской, 58А, уже была разрушена несколько месяцев назад. Вполне возможно, что вандалы решили закончить начатое и разбили стекло на правой стороне остановки. Осколки разлетелись во все стороны, а самые крупные упали на лавку. Горожанам на протяжении всего дня пришлось ждать свои автобусы стоя.Напомним, остановочные пункты были обновлены в 2019 году за 35 миллионов рублей. Ростовчанам обещали более крепкие и защищенные от вандалов павильоны. На деле же ежегодно разрушаются сотни остановок.