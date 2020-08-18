Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове вандалы разбили остановку на Центральном рынке

В Ростове вандалы разбили остановку на Центральном рынке
Неизвестные разбили остановочный пункт в Ростове-на-Дону. Инцидент произошел ночью 20 августа на Центральном рынке.

Одна половина павильона, расположенного на улице Московской, 58А, уже была разрушена несколько месяцев назад. Вполне возможно, что вандалы решили закончить начатое и разбили стекло на правой стороне остановки. Осколки разлетелись во все стороны, а самые крупные упали на лавку. Горожанам на протяжении всего дня пришлось ждать свои автобусы стоя.

Напомним, остановочные пункты были обновлены в 2019 году за 35 миллионов рублей. Ростовчанам обещали более крепкие и защищенные от вандалов павильоны. На деле же ежегодно разрушаются сотни остановок.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.