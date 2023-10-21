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В Ростове неизвестные обстреляли автомойку

В Ростове неизвестные обстреляли автомойку
В Ростове на Западном неизвестные подонки обстреляли автомойку. Происшествие случилось днем 21 октября на улице 2-й Баррикадной.

Средь бела дня на автомойку заявилась компания мужчин. Они вышли из авто, у одного из них было охотничье ружье. Он несколько раз выстрелил в вывеску автомойки, после чего подонки сели обратно в авто и уехали.

На место вызвали полицию, однако опрос владельца мало что прояснил. Сейчас правоохранители ищут мужчин, которые устроили стрельбу по автомойке.
Фото: Скрин.
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