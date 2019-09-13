В Ростовской области нашли повешенным 23-летнего парня





В городе Донецке нашли повешенным 23-летнего местного жителя. Труп обнаружили поздно вечером 14 сентября в одной из квартир 2-го микрорайона сотрудники полиции.



Правоохранителей вызвали жильцы дома № 1, которые почувствовали в подъезде странный запах. Полицейские беспрепятственно вошли в квартиру, откуда доносилось зловоние. Дверь была открыта. Внутри стражи порядка обнаружили мёртвого парня. Предположительно, его смерть наступила 2-3 дня назад.



У квартиры дурная слава. Соседи рассказали, что там часто собирались компании. Посиделки нередко заканчивались драками. Жильцы также не исключают, что хозяин квартиры и его гости употребляли запрещённые вещества.



В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. По информации источника, молодой человек был сиротой. Квартиру он получил в прошлом году.