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В Ростове на заводе по переработке мусора нашли останки мужчины

В Ростове на заводе по переработке мусора нашли останки мужчины

В Ростове-на-Дону на заводе по переработке мусора нашли останки мужчины. Их обнаружили сотрудники полигона на улице Машиностроительной 2 декабря.

Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, предполагаемый убийца уже задержан. Им оказался 42-летний ростовчанин. По версии следствия, он был знаком с погибшим и накануне они вместе распивали спиртные напитки. Но потом между мужчинами произошла ссора, и подозреваемый жестоко расправился со знакомым, расчленил тело и вывез на свалку.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. По признакам преступления возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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