В Ростове на Западном произошел пожар в ресторане «Вкусно — и точка»

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В Западном жилом массиве Ростова произошел пожар в ресторане быстрого питания «Вкусно — и точка». ЧП случилось 7 октября на улице Малиновского, 84.Около 09:00 на кухне вспыхнула фритюрница. Огонь быстро охватил около двух квадратных метров. Дым за считанные секунды охватил первый этаж. Посетители и сотрудники тут же выбежали на улицу.На вызов приехали восемь спасателей на двух автоцистернах. Примерно за полчаса они полностью потушили пламя.По информации регионального ГУ МЧС, в происшествии никто не пострадал.