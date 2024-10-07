В Ростове на Западном произошел пожар в ресторане «Вкусно — и точка»
В Западном жилом массиве Ростова произошел пожар в ресторане быстрого питания «Вкусно — и точка». ЧП случилось 7 октября на улице Малиновского, 84.
Около 09:00 на кухне вспыхнула фритюрница. Огонь быстро охватил около двух квадратных метров. Дым за считанные секунды охватил первый этаж. Посетители и сотрудники тут же выбежали на улицу.
На вызов приехали восемь спасателей на двух автоцистернах. Примерно за полчаса они полностью потушили пламя.
По информации регионального ГУ МЧС, в происшествии никто не пострадал.