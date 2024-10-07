Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове на Западном произошел пожар в ресторане «Вкусно — и точка»

В Ростове на Западном произошел пожар в ресторане «Вкусно — и точка»
В Западном жилом массиве Ростова произошел пожар в ресторане быстрого питания «Вкусно — и точка». ЧП случилось 7 октября на улице Малиновского, 84.

Около 09:00 на кухне вспыхнула фритюрница. Огонь быстро охватил около двух квадратных метров. Дым за считанные секунды охватил первый этаж. Посетители и сотрудники тут же выбежали на улицу.

На вызов приехали восемь спасателей на двух автоцистернах. Примерно за полчаса они полностью потушили пламя.

По информации регионального ГУ МЧС, в происшествии никто не пострадал.
Фото: Гугл.Карты
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.