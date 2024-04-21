В Новочеркасске произошел крупный ландшафтный пожар

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На окраине Новочеркасска произошел крупный ландшафтный пожар. Происшествие случилось 21 апреля в микрорайоне Татарка около 10:00.Пламя вспыхнуло в поле неподалеку от улицы Нечаева. За считанные минуты огонь охватил около 200 квадратных метров. На вызов приехали восемь спасателей на двух автоцистернах. Примерно за полтора часа специалистам удалось полностью справиться со стихией.- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. – Причины возгорания устанавливаются.Не исключено, что сухая растительность могла вспыхнуть из-за тлеющей сигареты, которую выбросил местный житель.