В Таганроге произошел пожар в магазине «Магнит»

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В Таганроге 22 октября произошел пожар в магазине «Магнит». Пламя вспыхнуло около 20:30 на улице Ломоносова, 55.Помещение за считанные минуты затянуло дымом. Сотрудники и покупатели экстренно выбежали на улицу. К приезду спасателей пламя охватило порядка 60 квадратных метров.- Огонь удалось ликвидировать примерно через 20 минут силами 15 специалистов и трех единиц спецтехники, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. - В происшествии никто не пострадал.По какой причине произошло ЧП, пока не известно. Не исключено, что возгорание случилось из-за замыкания электропроводки или другой технической неисправности. В этом предстоит разобраться специалистам.