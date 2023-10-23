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В Таганроге произошел пожар в магазине «Магнит»

В Таганроге произошел пожар в магазине «Магнит»
В Таганроге 22 октября произошел пожар в магазине «Магнит». Пламя вспыхнуло около 20:30 на улице Ломоносова, 55.

Помещение за считанные минуты затянуло дымом. Сотрудники и покупатели экстренно выбежали на улицу. К приезду спасателей пламя охватило порядка 60 квадратных метров.

- Огонь удалось ликвидировать примерно через 20 минут силами 15 специалистов и трех единиц спецтехники, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. - В происшествии никто не пострадал.

По какой причине произошло ЧП, пока не известно. Не исключено, что возгорание случилось из-за замыкания электропроводки или другой технической неисправности. В этом предстоит разобраться специалистам.
Фото: социальные сети
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