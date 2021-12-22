На рынке «Алмаз» под Ростовом снова произошел пожар
На рынке «Алмаз» под Ростовом произошел пожар. ЧП случилось 24 декабря.
Один из ларьков загорелся около 13 часов. Ветер разносил черный едкий дым по рынку. Очевидцы тут же вызвали спасателей. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, на место направили 15 человек на четырех спецмашинах.
К приезду пожарных пламя охватило более 40 квадратных метров. Часть огнеборцев начала тушить постройку, другая часть оградила место и отвела людей на безопасное расстояние.
Через полтора часа спасатели полностью потушили возгорание. К счастью, никто не пострадал. Специалисты выясняют причины пожара.
ЧП на рынке «Алмаз» случилось не впервые. Летом 2020 года там сгорели несколько торговых точек. Чтобы потушить пожар первого ранга, потребовался не один час.