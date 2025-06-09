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В Ростове на Западном дотла сгорела «ГАЗель»

В Ростове на Западном дотла сгорела «ГАЗель»

В Ростове-на-Дону, на перекрестке улиц Стачки и Малиновского, произошло возгорание автомобиля "ГАЗель". Информация об этом инциденте была опубликована свидетелями в онлайн-сообществах.

Пожар начался 8 июня около 23:00 во время движения транспортного средства вблизи здания № 42Б по улице Малиновского. К прибытию спасательных служб огонь полностью объял автомобиль.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, пожар на площади 10 квадратных метров был ликвидирован в течение 17 минут силами десяти пожарных, использовавших две автоцистерны. В результате инцидента никто не получил травм.
Фото: Соцсети
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