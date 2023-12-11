Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове на Стабильной хлебовоз провалился в дорожную яму

В Ростове на Стабильной хлебовоз провалился в дорожную яму
В Ростове-на-Дону хлебовоз угодил в дорожную яму. Кадры с места горожане опубликовали в соцсетях 10 декабря.

По словам местных жителей, авария случилась на улице Стабильной. Водитель транспорта вез партию хлеба и угодил в дорожную пробоину. На кадрах видно, как фура застряла колесом в дыре.

- Кто-то сегодня без хлеба, - иронично добавили ростовчане.

Вероятно, водитель транспорта не заметил пробоину под толщей воды и угодил в «ловушку». Не исключено, что машина получила механические повреждения.

Автомобилисту необходимо зафиксировать факт ДТП с сотрудниками ДПС и обратиться в соответствующие структуры, чтобы возместить ущерб.
Фото: СоцСети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.