В Ростове на Стабильной хлебовоз провалился в дорожную яму

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В Ростове-на-Дону хлебовоз угодил в дорожную яму. Кадры с места горожане опубликовали в соцсетях 10 декабря.По словам местных жителей, авария случилась на улице Стабильной. Водитель транспорта вез партию хлеба и угодил в дорожную пробоину. На кадрах видно, как фура застряла колесом в дыре.- Кто-то сегодня без хлеба, - иронично добавили ростовчане.Вероятно, водитель транспорта не заметил пробоину под толщей воды и угодил в «ловушку». Не исключено, что машина получила механические повреждения.Автомобилисту необходимо зафиксировать факт ДТП с сотрудниками ДПС и обратиться в соответствующие структуры, чтобы возместить ущерб.