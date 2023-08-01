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В Ростове на Ставского под грузовиком провалился асфальт

В Ростове на Ставского под грузовиком провалился асфальт
Асфальт провалился под грузовиком на Ставского в Ростове-на-Дону. Кадры застрявшей в дорожном полотне машины горожане опубликовали 1 августа.

Мужчина ехал на большегрузе по улице Ставского. В какой-то момент из-под его колес буквально ушла земля. В считанные секунды часть машины оказалась в пробоине. Место происшествия оградили предупредительными лентами.

Не исключено, что водитель вез тяжелый груз в прицепе и машина ушла под землю.

Стоит отметить, что подобные случаи в донской столице происходят нередко. Вероятно, качество дорог в городе оставляет желать лучшего. Неделей ранее «ГАЗель» провалилась в огромную яму в городе Батайске на улице Огородной. Водитель не заметил пробоину под толщей дождевой воды и угодил в ловушку.
Фото: Соцсети.
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